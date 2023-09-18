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«Зенит» в 1 очке от «Краснодара», СКА проиграл 5-й матч подряд, Бэбкок уволен из «Коламбуса», Хохлов – из «Сочи», победа «Реала», поражения Ферстаппена и «Ред Булла», 1+1 Головина и другие новости

«Зенит» в 1 очке от «Краснодара», СКА проиграл 5-й матч подряд, Бэбкок уволен из «Коламбуса», Хохлов – из «Сочи», победа «Реала», поражения Ферстаппена и «Ред Булла», 1+1 Головина и другие новости

1. «Зенит» разгромил «Рубин» в гостях (3:0) и сократил отставание от «Краснодара» в РПЛ до 1 очка. Вильзон Изидор забил в дебютном матче за Питер – уже на 8-й минуте.

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Комментарии
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Лена Мисько
https://www.championat.com/football/news-5246393-novyj-trener-ispanii-vyzvala-15-chempionok-mira-iz-23-dzhennifer-ermoso-vne-spiska.html *** Новый тренер Испании вызвала 15 чемпионок мира из 23. Дженнифер Эрмосо – вне списка
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45 мин.
Лена Мисько
новый скандал? 👆
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44 мин.
КузнецовВВ
так вроде она завязала со сборной
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28 мин.

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