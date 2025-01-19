Три человека погибли в результате ДТП на Чуйском тракте под Новосибирском

Смертельная авария произошла 19 января в 10 часов 50 минут.В Черепановском районе Новосибирской области на трассе Р256 "Чуйский тракт" произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два водителя (мужчина и женщина) и один пассажир, ещё один находившийся в машине человек пострадал.