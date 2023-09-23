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Актриса Елена Проклова поделилась, как она отметила юбилей в горах

Актриса Елена Проклова поделилась, как она отметила юбилей в горах

В начале сентября российская артистка отпраздновала свое 70-летие. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press Однако актриса решила не устраивать великолепное празднование и предпочла провести этот день в узком кругу близких.

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