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Откровения родственницы Ирины Болгар: «Свою родную сестру она называет животным»

Откровения родственницы Ирины Болгар: «Свою родную сестру она называет животным»

О существовании Ирины Болгар широкой общественности стало известно лишь этим летом. Женщина завела страницы в социальных сетях и показала троих наследников, которых родила Павлу Дурову.

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