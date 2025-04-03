Глава ГИП: Лозован и её муж скрываются в Приднестровье

Депутат Ирина Лозован и её муж, приговорённые к 6 и, соответственно, 5 годам лишения свободы за принятие незаконного финансирования политической партии от организованной преступной группы, укрылись в Приднестровье, чтобы избежать правосудия.
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