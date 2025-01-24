Экс-форвард Рыбин рассказал о проблемах СКА в этом сезоне

Команда из Петербурга пока не может сыграть оптимальным составом Бывший нападающий ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Максим Рыбин в интервью «Чемпионату» подвел итоги матча между СКА и московским «Динамо» (3:5).
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