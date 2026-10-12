Собянин: Шелепихинская набережная открыта после реконструкции

Традиционный гудок - и машины начинают движение. Больше трех километров по обновленному участку, который связывает деловой центр "Москва-Сити" с Карамышевской набережной.
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