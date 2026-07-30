Столичные пловцы завоевали шесть новых медалей на Спартакиаде учащихся в Пензе

В Пензе продолжается финальный этап XIII летней Спартакиады учащихся России по плаванию. В очередной соревновательный день воспитанники «Московской академии плавания» увеличили число своих наград, завоевав еще шесть медалей.
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