МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

Столичные пловцы завоевали шесть новых медалей на Спартакиаде учащихся в Пензе

Столичные пловцы завоевали шесть новых медалей на Спартакиаде учащихся в Пензе

В Пензе продолжается финальный этап XIII летней Спартакиады учащихся России по плаванию. В очередной соревновательный день воспитанники «Московской академии плавания» увеличили число своих наград, завоевав еще шесть медалей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии