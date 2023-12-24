Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В японской фармкомпании объяснили причины прекращения выпуска вильпрафена в РФ

В японской фармкомпании объяснили причины прекращения выпуска вильпрафена в РФ

Японская фармакологическая компания Astellas приняла решение о прекращении продаж антибиотика вильпрафена (непатентованное название -джозамицин) еще в 2020 году и коснется всего мирового рынка, а не только России.

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