Сергей Зверев рассказал о разборках с приемным сыном: «Ему нужны деньги»

Король гламура поделился с 7Дней.ru, почему его наследник позволяет себе критику в его адрес. Сергей Зверев на премии «Fashion Beauty Awards» 2026 7Дней.
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