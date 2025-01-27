Градоначальник Александр Новиков получил диплом ВШЭ

Глава города поблагодарил губернатора Смоленской области Василия Анохина за организацию программы профпереподготовки Накануне Дня студента мэр Смоленска Александр Новиков получил диплом о профессиональной переподготовке в Высшей школе экономики.
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