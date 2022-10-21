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Магомед Кабардиев о ближайших планах: «Занимаемся визами в Тайланд»

Чемпион лиги Naiza Магомед Кабардиев рассказал о своих ближайших планах, в том числе о первой защите титула: «В данный момент у меня травма, уже 4 недели не тренируюсь, нужно дать полный покой.

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