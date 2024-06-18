В Сочи у двоих фотографов-живодеров изъяли попугаев какаду и ара Фотографов-живодеров обнаружили в Адлерском районе Сочи на улице Ленина.
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В Сочи у двоих фотографов-живодеров изъяли попугаев какаду и ара Фотографов-живодеров обнаружили в Адлерском районе Сочи на улице Ленина.