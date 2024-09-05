Путин предложил представить последствия зеркального ответа на удары по АЭС

Представить мировые последствия гипотетического зеркального ответа России на обстрелы со стороны ВСУ Курской и Запорожской АЭС предложил президент России Владимир Путин 5 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
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