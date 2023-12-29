Что почитать в зимние праздники: 10 новых романов на любой вкус

От романтических до детективных, которые станут идеальным подарком на Новый год и Рождество! Чем порадовать близких в зимние праздники? Наделить их волшебной силой! Книги ― это мир бесконечных возможностей и непредсказуемых приключений.
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