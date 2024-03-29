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Всё о разводах

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Это не женщины обленились. Это вокруг все меняется

Это не женщины обленились. Это вокруг все меняется

Сегодня меня попросили пощадить бедных инфантильных девушек, которые меня читают. А потом, начитавшись, наверняка обленятся, зарастут грязью, разучатся готовить борщ даже по инструкции из ютьюба, скопят огромную кучу нестиранного белья, упадут с нее вниз головой и разобьются.

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