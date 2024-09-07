“Вступили в сговор”, – ведущему Первого канала и его жене грозит до 60 лет ареста

Супруги Саймсы обвинены в нарушении санкций. Американский политолог и ведущий Первого канала стал фигурантом дела по отмыванию денег.
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