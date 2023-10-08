Выше доходность – выше риски. Как эффективно копить средства

Прежде, чем начать копить средства, стоит определиться с целью накопления. Если это «финансовая подушка», то следует выбирать для ее накопления только консервативные методы, рассказал главный аналитик Банки.
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