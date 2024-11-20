Жители ХМАО отказываются покупать подержанные иномарки

В Ханты-Мансийском автономном округе за октябрь снизился спрос на поддержанные автомобили. До этого на рынке фиксировали повышенный интерес покупателей на фоне повышения утилизационного сбора в стране, сообщают аналитики Центробанка.
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