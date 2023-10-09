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Суперзвезды 1960-х, снятые классиком фотографии Терри О’Нилом

Суперзвезды 1960-х, снятые классиком фотографии Терри О’Нилом

Карьера фотографа Терри О’Нила сложилась благодаря череде случайностей. Однажды британец, с детства мечтавший играть в джазовой группе, узнал о легендарной технике американских барабанщиков и захотел отправиться на обучение в США.

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