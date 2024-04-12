10 самых старых книг в мире, которые дожили до наших дней

Считается, что письменность и литература впервые возникли между 7 и 4 тысячелетиями до нашей эры. С момента появления письменности для записи текста использовалось невероятное множество различных материалов, включая глину, шелк, керамику, папирус и даже гробы, поэтому вопрос о самой старой из сохранившихся книг во многом зависит от того, как вы ее классифицируете.
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