Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытности и невероятности

9 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Ага, значит я потенциальный преступник...  Надо подумать, едри их в корень!...🤫Пульс человека по...
  • Grandad
    Автор в начале текста перепутал Запад и Восток.Вопрос на засыпку...
  • Ингерман Ланская
    Дети у Берлинской стены - даже дети бежали из "щастливага" камуноидного детстваЕщё 12 проникнове...

10 самых старых книг в мире, которые дожили до наших дней

10 самых старых книг в мире, которые дожили до наших дней

Считается, что письменность и литература впервые возникли между 7 и 4 тысячелетиями до нашей эры. С момента появления письменности для записи текста использовалось невероятное множество различных материалов, включая глину, шелк, керамику, папирус и даже гробы, поэтому вопрос о самой старой из сохранившихся книг во многом зависит от того, как вы ее классифицируете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору