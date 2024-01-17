Галкин перед Михалковым вступился за Рязанова: «Это настоящее кино»

В кинематографическом сообществе возникли непрекращающиеся споры после интервью Надежде Стрелец выдающегося кинорежиссера Никиты Михалкова , где он заявил, что фильмы Рязанова не являются для него настоящим кино.
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