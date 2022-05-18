Палеонтолог воссоздал доисторического змея и показал размеры рядом с человеком: он длиннее поезда

На основе собранных учеными данных палеонтолог решил воссоздать гигантского доисторического змея. Модель он поставил рядом с человеком для сравнения размеров: ученые и раньше знали, что змея огромная, но скульптура получилась длиннее поезда.
На основе собранных учеными данных палеонтолог решил воссоздать гигантского доисторического змея. Модель он поставил рядом с человеком для сравнения размеров: ученые и раньше знали, что змея огромная, но скульптура получилась длиннее поезда.
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