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Хорош ли план?

Хорош ли план?

Вчера  вечером,  после  визита   спецпосланника  Трампа,  го-на Витькоффа, или  как там   его,  в   западных СМИ, например, в Reuters,  появился текст сделки о мирном урегулировании, предложенной США.

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