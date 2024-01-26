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США отползают из Сирии

США отползают из Сирии

Юрий Кот Вчера Издание Al Monitor, а вслед за ним и журнал Foreign Policy опубликовали материалы, из которых следует, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск с территории Сирии.

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Комментарии
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ЗЖ
Зоя Жук
Уйдут. Вопрос когда.
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3 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Они давно хотели но потом как бы договорились ну Сережа свой в доску. Кругом профуры. Они хотели вместо Афгана из Сирии уходить у них там слабее позиции чем в Афгане. В Афгане сколько у них калобарантов было жуть но по решали из Афгана там нефти нет. А вот наглость английская разрушила все договоры и лишила их нефтяных доходов.
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2 час.
Галина Мухний
Может нефть кончилась.
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1 час.

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