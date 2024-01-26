США отползают из Сирии

ОТ

Олег Тимофеев

Они давно хотели но потом как бы договорились ну Сережа свой в доску. Кругом профуры. Они хотели вместо Афгана из Сирии уходить у них там слабее позиции чем в Афгане. В Афгане сколько у них калобарантов было жуть но по решали из Афгана там нефти нет. А вот наглость английская разрушила все договоры и лишила их нефтяных доходов.