Александр Лукашенко наградил Дениса Мантурова орденом Дружбы

Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил Минск для переговоров с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии наградил Мантурова орденом Дружбы народов за вклад в укрепление торгово-экономических и военно-технических связей между странами.
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