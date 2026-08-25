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Царьград

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Александр Лукашенко наградил Дениса Мантурова орденом Дружбы

Александр Лукашенко наградил Дениса Мантурова орденом Дружбы

Первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил Минск для переговоров с Александром Лукашенко. Президент Белоруссии наградил Мантурова орденом Дружбы народов за вклад в укрепление торгово-экономических и военно-технических связей между странами.

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