Расчеты РСЗО «Град» «Востока» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» 35-й общевойсковой армии группировки «Восток» уничтожили укрепленный район и скопление сил ВСУ на пологовском направлении Запорожской области в районе населенного пункта Гуляйполе.
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