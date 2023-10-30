Награждение учащихся.

В рамках реализации Молодежной политики Белоруского профсоюза работников леса и природопользования, поддержки талантливых и целеустремленных учащихся и профсоюзных активистов вот уже несколько лет подряд наши студенты становятся стипендиатами отраслевого профсоюза.