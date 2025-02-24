Украинская продукция попадает к крымчанам через задний проход

Ялта налаживает торговлю с незалежной — десяти «безукраинских» лет как не бывало Илья Сергеев Фото: автора Скандальная сенсация курортной столицы Крыма — торговцы Большой Ялты начали активно продавать туалетную бумагу «Зроблено в Україні».
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