Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили 18 хранилищ с военным имуществом в порту «Николаев».
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