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Профилактика гриппа - вакцинация!

Профилактика гриппа - вакцинация!

Уделите внимание своему здоровью и здоровью своих близких!Пройдите вакцинацию от гриппа!%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20Crimea-news.

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