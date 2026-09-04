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Царьград

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Спрос на дорогое жилье вырос на 61%

Спрос на дорогое жилье вырос на 61%

За весну и лето 2026 года физические лица изъяли из банковской системы свыше 1,1 трлн рублей, при этом на московском рынке дорогого жилья заметно вырос спрос.

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