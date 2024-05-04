Посол Бринк: США не поощряют удары Украины американским оружием по территории РФ

Соединенные Штаты не поощряют удары Украины американским оружием по территории Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступила посол Вашингтона в Киеве Бриджит Бринк, пишет Telegram-канал BRIEF.
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