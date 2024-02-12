Telegraph: В Британии отложили отправку ещё одного авианосца на учения НАТО

В соответствии с данными агентства The Telegraph, власти Великобритании приняли решение об отказе от отправки еще одного авианосца HMS Prince of Wales для участия в крупнейших учениях НАТО Steadfast Defender 2024.
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