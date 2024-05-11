Попугаи жако, бывшие заключенные и влюбленные пенсионеры: Моника Вуд «Как читать книги»

Добрый и трогательный роман о важности второго шанса. Юная Вайолет, которая успела провести почти два года в тюрьме за аварию с летальным исходом, бывшая учительница Харриет, ведущая книжного клуба у заключенных, и вдовец Фрэнк, чья жена стала жертвой Вайолет.