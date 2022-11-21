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Власти Япония окажут безвозмездную помощь 19 странам, которые не поддерживают осуждение России в ООН

Власти Япония окажут безвозмездную помощь 19 странам, которые не поддерживают осуждение России в ООН

Министерству финансов Японии стало известно, что власти страны приняли решение о предоставлении безвозмездной помощи 19 странам, которые не поддерживают осуждение России в ООН и тем самым занимают противоположную Токио позицию.

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