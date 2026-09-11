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Хуситы взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря

Хуситы взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря

Хуситы в ходе наступательной операции за последние часы взяли под контроль стратегически важный город Дубаб и небольшой населенный пункт Мурад.

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