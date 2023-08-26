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«Для «Зенита» и ФК «10» товарищеская игра стала бы крутым событием. Можем встретиться на зимнем Кубке РПЛ». Глава МФЛ о матче

«Для «Зенита» и ФК «10» товарищеская игра стала бы крутым событием. Можем встретиться на зимнем Кубке РПЛ». Глава МФЛ о матче

Ранее о желании провести товарищеский матч с чемпионом России говорил президент медиафутбольного клуба Азамат Мусагалиев.

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