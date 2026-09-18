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Владимирские новости

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Владимирские стрелки завоевали шесть медалей на этапе Кубка России в Иваново

Владимирские стрелки завоевали шесть медалей на этапе Кубка России в Иваново

Владимирские стрелки завоевали шесть медалей, включая три золотые на этапе Кубка страны в Иваново. Финал Кубка России пройдет в ноябре в Архангельске.

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