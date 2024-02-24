Три ошибки русских во время Евромайдана

Игорь Максаков

Не надо после пожара бегать за вёдрами. Россия всё сделала правильно, вернее Путин. Ну, ввязались бы и что? Ну может быть, но уверенности нет, на время что-то заглушили. А дальше что? Просто Путин делает не спеша, понимая, а есть ли на это силы? На тот момент Россия была не готова разобраться с нацистами на Украине, да и Запад мог сильно нажать на Россию, а может быть и начать военные действия. А вот когда у нас всё появилось то, что нужно, то Верховный сделал своё дело и, как мы видим сейчас мир капитала дышит на ладан, а мы растём. Разумеется нет дыма без огня и мы тоже несём потери, но в случае неправильного расчёта во времени, наши потери могли нести кратный характер, а в то время силы США и НАТО могли спокойно давить на нас всей своей на то время мощью. Поэтому Путин сделал всё правильно и вовремя рассчитал, когда нанести непоправимый ущерб нашим врагам, что видно сейчас невооружённым глазом. Их гегемония рушится по всем направлениям и по всему миру, и скоро их Бог накажет окончательно и бесповоротно. Сколько этот проклятый Запад во главе с США натворил чёрных дел по всему миру, и только благодаря Путину вся их шобла заканчивает свой исторический срок вседозволенности, унижения и уничтожения всего живого во всём мире. Люди всех стран должны жить достойно, а не быть под кем-то за зелёную бумажку, которая ничего не стоит. Если собрать эту макулатуру во всём мире и приехать с ней в США купить за неё всё, что можно, то истратив малую толику этого напечатанного бумажного дерьма в США не останется ни только своих заводов и фабрик, но и всего жилищного фонда, дорог, рек и даже Кордильеров, вместе с пустынями, и даже колючей проволоки между ими и Мексикой. И этот беспредел со стороны США походит к своему логическому концу. И дай Бог Путину крепкого здоровья! Думается, что когда всё закончится, население России почувствует положительное глобальное изменение в России и народ станет жить лучше в разы!