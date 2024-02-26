Германия и Индия ведут тайные переговоры по покупке снарядов для ВСУ

В арсенале Индии находятся сотни тысяч «лишних» артиллерийских снарядов, Германия ведет с ней негласные переговоры о покупке боеприпасов для нужд Украины через посредников, поскольку индийские власти не хотят продавать их открыто из-за отношений с Москвой.