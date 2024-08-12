Марочко: ВС РФ за неделю уничтожили более 9 тыс. солдат ВСУ и наемников у ЛНР

Солдаты Вооруженных сил России за прошедшую неделю ликвидировали свыше 9 тыс. украинских солдат и иностранных наемников, а также отбили порядка 20 попыток вторгнуться на территорию Луганской народной республики (ЛНР).
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