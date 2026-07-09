Ловушки автосалонов: что нужно знать при покупке и ремонте автомобиля

Покупка автомобиля — радостное и ответственное событие в жизни каждого водителя. Но даже приобретение новой машины у официального дилера не дает гарантий, что автовладелец не столкнется с навязанными услугами, скрытыми комиссиями или техническими неисправностями.
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