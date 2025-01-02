Сотрудники ГАИ предупредили о массовых проверках водителей на трезвость

В период новогодних каникул сотрудники ГАИ организуют масштабные рейды по проверке водителей на состояние опьянения с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связанных с нетрезвыми водителями.
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