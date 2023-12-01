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Шэйдон Шарп выдал 29+10+5, «Портленд» был сильнее «Кливленда»

Шэйдон Шарп выдал 29+10+5, «Портленд» был сильнее «Кливленда»

Форвард «Портленда» Шэйдон Шарп помог команде справиться с «Кливлендом» (103:95). Шарп записал на свой счет 29 очков, 10 подборов и 5 передач за 39 минут при 11 из 15 с игры.

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