ВСУ ударили из HIMARS по пункту временного размещения людей в Старобельске

Украинская армия обстреляла из реактивной артиллерии Старобельск в Луганской Народной Республике. По имеющейся информации, ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по пункту временного размещения людей на окраине города.
Украинская армия обстреляла из реактивной артиллерии Старобельск в Луганской Народной Республике. По имеющейся информации, ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по пункту временного размещения людей на окраине города.
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