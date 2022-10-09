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ВСУ ударили из HIMARS по пункту временного размещения людей в Старобельске

ВСУ ударили из HIMARS по пункту временного размещения людей в Старобельске

Украинская армия обстреляла из реактивной артиллерии Старобельск в Луганской Народной Республике. По имеющейся информации, ВСУ ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по пункту временного размещения людей на окраине города.

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