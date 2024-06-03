18 человек, которым свой рабочий день забыть сложнее, чем лето у бабушки в деревне

Офис — это маленький мир, в котором приходится взаимодействовать с разными видами людей: назойливыми коллегами, посягающими либо на ваше время, либо на ваши вещи, чудаками, которые любят пошутить или просто ведут себя странно, и своеобразным руководством.
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