Психиатр заявил об алкогольной болезни мозга у Волочковой

По его словам, балерина отрицает свою болезнь и врет в лицо Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что балерина Анастасия Волочкова отрицает наличие у нее проблем с алкоголем, что может усугубить ее состояние.
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