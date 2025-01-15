Страна и люди
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Страна и люди

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Власти Львова решили эксгумировать останки разведчика Кузнецова

Власти Львова решили эксгумировать останки разведчика Кузнецова

Власти города Львов решили перенести мемориальный комплекс «Холм Славы» на Голосковское кладбище. В ходе работ планируется эксгумировать останки советских воинов, в том числе легендарного разведчика Николая Кузнецова, сообщают украинские СМИ.

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Eduard
Заняться нечем львовские собаки?
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