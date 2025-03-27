Чарльз Оливейра: «Не заинтересован в бое с Царукяном. Хочу драться за пояс»

«Сейчас я не заинтересован. Уважаю его стиль, но я хочу драться за пояс», – сказал Чарльз Оливейра. Бой Армана Царукяна и Чарльза Оливейры прошел на UFC 300, Царукян победил раздельным судейским решением.
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